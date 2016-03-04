Экс-президента Бразилии задержали по делу о коррупции в Petrobras

Полиция Бразилии задержала бывшего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву в рамках дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, сообщает Slon.ru.

Как следует из заявления властей, которое приводит агентство, у полиции есть свидетельства, что Лула да Силва участвовал в коррупционных схемах, в которые были вовлечены сотрудники Petrobras.

В частности, по данным полиции, да Силва получал от Petrobras незаконные выплаты и дорогую недвижимость. Кроме того, бывший глава государства подозревается в отмывании денег.

Задержание бывшего президента стало одним из самых громких в деле Petrobras. В ноябре 2015 года в Рио-де-Жанейро арестовали главу крупнейшего в Латинской Америке частного инвестфонда BTG Pactual, миллиардера Андре Эстевеса и сенатора от правящей партии Бразилии Дельсидио Амарала.

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О коррупции в Petrobras стало известно в 2014 году. Предполагается, что менеджеры компании получали комиссионные за подписанные с подрядчиками контракты. Суммы контрактов, по данным властей, завышались, а комиссионные шли на подкуп политиков из правящей партии и на финансирование их избирательных кампаний.