Число газовых буровых в США впервые за 30 лет упало ниже 100

На фоне падения цен на природный газ до 17-летнего минимума, количество буровых на газовых месторождениях в США впервые за 30 лет упало ниже 100, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные компании Baker Hughes Inc., за неделю число газовых буровых сократилось на пять штук, до 97. Пять лет назад на газовых месторождениях функционировали около 900 буровых установок.

Снижение числа буровых, как отмечает Bloomberg, приведет к снижению добычи газа, к которой аналитики призывали на протяжение всего года, пока цены падали.

«Мы приближаемся к поворотному моменту для газовой добычи», — заявил Bloomberg Томас Саал, старший вице-президент FCStone Latin America LLC.

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Газовые фьючерсы снижаются на фоне завершения отопительного сезона. Цена на природный газ с поставкой в ​​апреле в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже 4 марта опускались до $1,611 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Это самый низкий показатель с 27 августа 1998 года, передает РБК.

Ранее, в конце февраля, стало известно, что американские бурильщики сократили число буровых установок до минимума более чем за шесть лет,

Согласно данным Baker Hughes, за неделю с 14 по 20 февраля приостановили работу 26 буровых вышек, таким образом, их общее число сократилось до 413. В последний раз такой уровень был зафиксирован в декабре 2009 года.

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Как отмечала Finsncial Times, сокращение числа буровых происходит на фоне последнего отчета Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA), который показал, что американские запасы нефти из-за скачка импорта выросли до нового недельного максимума.