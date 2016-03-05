Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС после ремонта подключен к энергосети

Сегодня утром энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после окончания текущего ремонта.

Оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает в заданном режиме, сообщили УНИАН в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 5 марта 2016 года составляет 0,1 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Напомним, 26 февраля энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта в соответствии с разрешенной заявкой.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является отделенным подразделением ГП «НАЭК «Энергоатом».