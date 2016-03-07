В Европу прибыл первый танкер с иранской нефтью

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 275-метровый танкер в воскресенье начал разгрузку доставленной нефти на нефтеперерабатывающий завод испанской компании Cia Espanola de Petroleos, рядом с портом Альхесирас на юге Испании.

Bloomberg отмечает, что в этом месяце завод Cia Espanola de Petroleos ожидает прибытие еще около восьми судов с иранской нефтью.

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Bloomberg отмечает, что прибытие танкера Monte Toledo в Европу свидетельствует о возвращении Ирана на европейский рынок нефти.

Согласно предварительным данным женевской компании Petro-Logistics SA, Иран экспортировал в феврале в общей сложности около 1,4 млн баррелей нефти в день, что превышает средний суточный уровень 2015 года на 350 тыс. баррелей.