Цена нефти Brent превысила $39, WTI также растет

По состоянию на 05:57 нефть WTI также прибавила в цене 1,885% — до $36,61 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, рост нефтяных котировок происходит на фоне решения американских компаний о сокращении числа буровых, что должно привести к снижению производства, передает Росбалт.

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В последний раз выше $39 за баррель стоимость Brent поднималась в начале января. Выше $39,5 цены на нефть не поднимались с декабря прошлого года.