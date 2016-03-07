Иранские власти планируют увеличить экспорт нефти до двух миллионов баррелей в день
13:15, 07 марта 2016Энергетика
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Продажи иранской сырой нефти "скоро" достигнут объемов в два миллиона баррелей в день, заявил министр экономики и финансов Исламской республики Али Таебния, комментируя достижения и планы Тегерана после снятия западных санкций в январе.
REUTERS
"После принятия соответствующих мер и возвращения Ирана на рынок нефти, мы ожидаем, что ежедневные продажи скоро вернутся до уровня в два миллиона баррелей нефти", - цитирует Али Таебния DW по информации Shana.
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Накануне, 6 марта, в ЕС прибыл первый иранский танкер с середины 2012 года, когда Брюссель ввел в отношении республики нефтяное эмбарго. На борту судне был один миллион баррелей нефти.
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