Цена нефти Brent превысила $40

Цена майского фьючерса Brent на торгах лондонской биржи ICE 7 марта превысила 40 долларов за баррель, сообщает Slon.ru.

В последний раз до этого стоимость североморской нефти достигала этой отметки 10 декабря 2015 года.

Цена на нефть растет несколько дней подряд на фоне сокращения количества буровых установок в США и на ожиданиях встречи стран-экспортеров, которая может состояться в конце марта.

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Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков, соглашение нескольких производителей нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, о замораживании добычи, не избавит рынок от избытка нефти, который оценивается более чем в один миллион баррелей в сутки.

"Перспектива ослабления напряженности между двумя крупнейшими в мире производителями нефти (Саудовской Аравией и Россией), имеющими значительные разногласия по поводу конфликта в Сирии, была слишком хорошей, чтобы быть правдой", - сообщает агентство со ссылкой на ежемесячный отчет Singapore Exchange (SGX).

Отмечается, что Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла только договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но при условии, что другие производители присоединятся к инициативе. "Замораживание добычи - это далеко не то же самое, что снижение добычи", - говорится в отчете.