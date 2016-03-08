Украина и Иран договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, встреча министров состоялась сегодня в Тегеране, где с визитом находится правительственная делегация Украины.

Читайте такжеУкраина в этом году возобновит сотрудничество с Ираном после 11-летнего перерыва – Зубко«Я поражен предметностью дискуссии, которую демонстрирует иранская сторона. Фактически сразу после переговоров проходят встречи с представителями украинских предприятий, с обсуждением конкретики и детальной проработкой проектов», - цитирует Демчишина пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Демчишин и министр энергетики Ирана во время встречи договорились о начале работы над проектами участия украинских предприятий в модернизации иранской энергетической инфраструктуры и тепло - и гидрогенерации. В частности, речь шла о строительстве и модернизации электросетей 400 кВ. Также уже обсуждено задействование украинских специалистов в обслуживании, модернизации и проектов безопасности Бушерской АЭС.

Пресс-служба отметила, что иранская сторона в свою очередь выразила готовность к участию в модернизации украинской газотранспортной системы, организации поставок нефти в Одессу и газа из Южного Парса (район Ирана) через Турцию и Украину в Европу.

Министр энергетики Ирана также выразил заинтересованность в участии его страны в приватизации энергетических объектов, доступ к которым Украина открывает благодаря реформированию рынка.