В России истощаются нефтяные месторождения - добыча к 2035 году может рухнуть вдвое

Согласно генеральной схеме развития российской нефтяной отрасли до 2035 года, которую разработало Минэнерго, добыча нефти в России через 20 лет снизится от 1,2% в наилучшем варианте и на 46% — в наихудшем, пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалась копия документа. Источник в Минэнерго подтвердил изданию подлинность документа.

Читайте такжеРоссийская нефть бьет антирекорды: с начала года цена Urals обвалилась на 43%

Генеральная схема должна заменить принятую в 2011 году схему, которая действует до 2020 года. Базой для анализа выбран 2014 год, цена на нефть Urals — в $80 за баррель к 2020 году и $97,5 за баррель к 2030 году. В декабре Минэнерго направило документ на межведомственное согласование.

Как отмечают «Ведомости», в схеме рассматриваются четыре сценария: умеренно-благоприятный, предполагающий благоприятную ценовую конъюнктуру, отмену санкций не позднее 2016 года, оптимизацию налоговой нагрузки и т.д., базовый сценарий, минимальный сценарий, предполагающий низкие цены на нефть и сохранение санкций, а также «планы компании», учитывающие добычу на действующих и вводимых до 2022 года.

Ни один из приведенных сценариев не предусматривает роста добычи нефти по сравнению с 2015 годом. В первом и последнем сценариях Минэнерго прогнозирует только краткосрочный рост — до 2020 года. Но к 2035 году, согласно генеральной схеме, Россию ожидает снижение добычи нефти — от 1,2% в наилучшем варианте и на 46% в наихудшем.

Читайте такжеОдин из крупнейших нефтетрейдеров мира распродал свои активы в России - СМИ

Незначительно увеличится добыча только у небольших компаний — «Славнефти» и «Русснефти», а у лидеров рынка из-за истощения действующих месторождений и неблагоприятных налоговых условий она упадет на 39–61%.

В документе уточняется, что уже разрабатываемые месторождения способны обеспечить до 2035 года менее половины добычи, остальное должно быть получено за счет прироста доказанных запасов в результате геолого-разведочных работ.

Чтобы противостоять снижению добычи нефти, Минэнерго предлагает предоставить частным компаниям право доступа на шельф, смягчить налоговый режим, законодательно закрепить статус малых и средних независимых компаний и оказывать им поддержку. Также предлагается стимулировать переработку высокосернистой и сверхвязкой нефти, например путем введения льготных ставок акцизов на топливо, полученное из такой нефти.

В то же время в генсхеме Минэнерго отмечается, что добыча газового конденсата вырастет через 20 лет в трех сценариях — от 37 до 74%. При сохранении действующей таможенно-тарифной системы спрос на российскую нефть в Европе до 2020 года будет снижаться, отмечается в документе. При этом поставки российского мазута и дизтоплива будут расти. Затем (с введением 100%-ной пошлины на мазут в 2017 году) поставки нефти снова вырастут и к 2035 году могут увеличиться на 10–14% по отношению к 2014 году.

Страны АТР, главным образом Китай, увеличат импорт российской нефти к 2035 году в 1,8–2,2 раза по отношению к 2014 году, но спрос на российские нефтепродукты останется на текущем уровне.