Нефть торгуется ниже 40 долларов за баррель

Цены на нефть растут за счет снижения добычи в США, а сдерживают рост укрепление доллара и спад потребления.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,17 до $39,82 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,20 до $36,70, сообщает Рейтер.

"Добыча нефти в США медленно снижается. Мы по-прежнему считаем, что следует ожидать дополнительной коррекции", - написали в отчете аналитики Phillip Futures, добавив, что при нынешних условиях верхний предел цен - это уровень $40-$41 за баррель, достигнутый в начале этой недели.

Добыча нефти в США, по прогнозам правительства, в 2017 году снизится до 8,19 миллиона баррелей в сутки с более чем 9 миллионов сейчас.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,4 миллиона баррелей до 521,5 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API), при прогнозе повышения на 3,9 миллиона баррелей.

Участники рынка опасаются снижения потребления нефти в Китае, где существенно замедлился экономический рост. Внешнеторговые показатели февраля были намного хуже прогноза экономистов: например, падение экспорта было наиболее сильным за шесть лет.

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В феврале Китай импортировал рекордный объем нефти - 8 миллионов баррелей в сутки, но аналитики предсказывают снижение импорта за счет сокращения покупок для стратегических запасов и продаж автомобилей.

Вероятность замораживания добычи нефти снизилась, когда Кувейт заявил, что прекратит увеличивать добычу только в том случае, если это сделают все крупнейшие производители, включая Иран, который не планирует делать этого.