Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть

Средняя стоимость североморской нефти марки Brent в 2016 году составит 34,28 доллара за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, прогноз по стоимости Brent на текущий год вновь понижен по сравнению с февральским прогнозом ведомства в 37,52 доллара за баррель. Прогноз на 2017 год составляет 40,09 доллара за баррель против прогнозировавшихся в феврале 50 долларов, пишет Прайм.

При этом средняя цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составит, по мнению экспертов EIA, 34,04 доллара за баррель в 2016 году, что ниже ожидавшихся в феврале 37,59 доллара за баррель. В 2017 году средняя стоимость нефти данной марки может составить 40,09 доллара за баррель.

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Министерство также установило прогнозы по добыче нефти в США в текущем и следующем годах. Так, EIA сохранило ожидания по среднему объему добычи в стране в 2016 году на уровне 8,7 миллиона баррелей, а оценка на 2017 год снижена до 8,2 миллиона баррелей в день (с 8,5 миллиона баррелей в январском прогнозе).

Уровень добычи нефти в США в феврале текущего года составил 9,1 миллиона баррелей в день, что на 80 тысяч меньше, чем в январе.