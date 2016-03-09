Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 9,7 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 27 февраля по 7 марта сократились на 4,2%, или на 422 млн кубометров, - до 9,673 млрд куб. м с 10,095 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ на фоне резкого сокращения импорта углеводородов увеличился до 41 млн кубометров с 32 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром» за свое топливо.