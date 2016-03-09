"Надра Украины" продолжают отстаивать в суде свою долю в Сахалинском газовом месторождении

Согласно сообщению, 10 марта в 14.00 в Киевском апелляционном хозяйственном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба заместителя прокурора Киева на решение хозсуда Киева от 22 июня 2015 года, которым было отказано в удовлетворении иска о признании права собственности "Надра Украины" на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

Зампрокурора Киева подал иск в интересах «Надра Украины» к участникам договора о совместной деятельности - «Голден Деррик», «Девон» и компании «УК Укрнефтебурение».

Несмотря на открытие апелляционного производства еще 22 июля прошлого года, Киевский апелляционный хозяйственный суд до сих пор не рассмотрел дело. Как известно, неоднократно менялся состав судебной коллегии по ходатайству ответчиков, а также заявлялись различного рода ходатайства о назначении судебных экспертиз.

В сообщении отмечается, что юристы не видят целесообразности назначении экономической экспертизы (предмет: каким образом НАК вычисляет размер доли, на которую просит признать право собственности) поскольку судебный иск предусматривает возвращение лишь ранее отчужденной доли, размер которой указан в договоре купли-продажи.

Также в компании сообщили, что 9 февраля неизвестная компания «Авант трейд лимитед» перечислила «Надра Украины» 5,950 млн грн. В назначении платежа сказано, что это добровольное возмещение убытков, причиненных расторжением договора купли-продажи между «Надра Украины» и «Голден Деррик» по решению хозяйственного суда Киева по делу №910/19411/14.

При этом в решении хозсуда Киева по делу №910/19411/14 не содержатся требования о возмещении суммы ущерба с «Голден Деррик.

Вместе с тем в «Надра Украины» отмечают, что 9 февраля компания вернула «Авант трейд лимитед» вышеуказанную сумму как ошибочно перечисленную, поскольку между «Авант трейд лимитед» и НАК «Надра Украины» отсутствуют какие-либо юридические обязательства.

Ранее «Надра Украины» с помощью судов подтвердила свое право собственности на одну из трех долей в Сахалинском газовом месторождении, которые ранее незаконно были переданы в собственность «Голден Деррик».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий. Все акции «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть их и вернуть активы государству.