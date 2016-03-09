Ирак анонсировал встречу производителей нефти 20 марта в Москве

Об этом заявил замминистра нефтяной промышленности Ирака Фаяда аль-Нему, пишет РБК со ссылкой на Al-Sabah.

«Встреча в Москве между крупнейшими странами-производителями нефти ОПЕК и странами, не входящими в картель, как ожидается, пройдет 20 марта. Будет обсуждаться заморозка уровня добычи», — сказал он.

Заместитель министра также отметил, что Багдад готов к кооперации в обсуждении плана заморозки уровня добычи с наиболее крупными мировыми производителями нефти и готов гарантировать, что Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители и экспортеры нефти, сядут за стол переговоров.

Представитель Минэнерго РФ в свою очередь сообщил, что пока они не обладают точной информацией о месте и дате встречи. Ранее в ведомстве заявляли, что до 1 апреля надеются договориться о заморозке мировой нефтедобычи.

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На прошлой неделе министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву также заявил, что встреча состоится 20 марта в Москве, однако источники Reuters в ОПЕК не смогли подтвердить эту информацию.

16 февраля представители министерств энергетики России и стран ОПЕК (Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы) провели встречу, по итогам которой решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января.