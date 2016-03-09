Цена нефти Brent снова превысила $40 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают показывать положительную динамику на фоне известий, что встреча ОПЕК и других нефтедобывающих стран может состояться 20 марта в Москве, где будет обсуждаться заморозка уровня добычи, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12:53 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,64% - до 40,3 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,45% - до 37,03 доллара за баррель.

Ранее в среду иракская газета Al-Sabah со ссылкой на замминистра нефтяной промышленности страны Фаяда аль-Нема (Fayadh al-Nema) сообщила, что ОПЕК и другие добывающие страны могут встретиться 20 марта в Москве.

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"Баланс между спросом и предложением улучшится во второй половине года. Проблемой всегда была первая половина... где предложение значительно превышает. Добавьте это к переговорам между странами ОПЕК и не-ОПЕК – если будет соглашение по заморозке, то это поможет выровнять баланс во второй половине (года - ред.), я считаю, что это поможет ценам (на нефть - ред.)", - заявил аналитик Petromatrix GmbH Оливье Якоб (Olivier Jakob) агентству Рейтер.

Цены на нефть торгуются положительно также благодаря данным Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA) о снижении добычи в США. Так, EIA сохранило ожидания по среднему объему добычи в США в 2016 году на уровне 8,7 миллиона баррелей, а оценка на 2017 год снижена до 8,2 миллиона баррелей в день (с 8,5 миллиона баррелей в январском прогнозе). Уровень добычи нефти в США в феврале текущего года составил 9,1 миллиона баррелей в день, что на 80 тысяч меньше, чем в январе.

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Кроме того, несмотря на негативную статистику Американского института нефти (API), нефть продолжает дорожать. Согласно API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,4 миллиона баррелей, до 521,5 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 3,9 миллиона баррелей. Инвесторы также находятся в ожидании данных от Минэнерго США (EIA) по недельным запасам "черного золота" в стране. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 марта, увеличились на 3,867 миллиона баррелей — до 521,867 миллиона баррелей.