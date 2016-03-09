Иран, который против заморозки добычи нефти, увеличил экспорт "черного золота"

Объем нефти, экспортируемой Ираном, на данный момент составляет 1,8 млн баррелей в сутки. Такие данные приводит иранское информационное агентство Shana, сообщает ТАСС.

"Иран нарастил экспорт нефти до 1,8 млн баррелей в сутки", - сообщает агентство со ссылкой на руководителя "Национальной иранской нефтяной компании" (NIOC) Рокнеддина Джавади.

Джавади заявил, что целью на следующий год (с 21 марта - прим. ред.) является рост объемов производства нефти до 4 млрд баррелей (в год), и добавил, что "наращивание экспорта нефти продолжится".

Кроме того, по его словам, NIOC необходимо добывать нефть объемом 2 млрд баррелей в год для того, чтобы осуществить планы по развитию и оптимизации производства, повышению нефтеотдачи пластов и изучению новых месторождений.

В 2011 году Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в день и был вторым по объему добычи в ОПЕК. А ежедневный экспорт составлял 2,5 млн баррелей. После введения санкций в 2012 г. добыча упала до 2,7 млн баррелей, самого низкого уровня за все предшествующие 25 лет. В 2015 году страна ежедневно добывала в среднем 2,8 млн баррелей. Ее экспортная квота в ОПЕК в годы санкций не превышала 1 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти Ирана увеличился после отмены санкций с 1 млн баррелей в январе до 1,3 млн баррелей в сутки в феврале.

В середине февраля в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящих в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак провели переговоры по вопросам улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке. Стороны высказали готовность сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Однако Иран заинтересован в восстановлении своей досанкционной доли рынка. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что Ирану будут предложены особые условия, которые, возможно, обсудят на встрече представителей стран-экспортеров нефти в марте.

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Во вторник представитель Кувейта в ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) Мухаммед аш-Шатти заявил, что пока страны-производители нефти не пришли к конкретному соглашению по стабилизации рынка энергоресурсов, нельзя говорить о каких-либо конкретных условиях для Ирана, который выступает против заморозки уровня добычи. Сегодня исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас ас-Салех заявил, что Кувейт не будет придерживаться обязательств по сохранению определенного уровня производства нефти, если Иран не согласится присоединиться к общему соглашению по "замораживанию".