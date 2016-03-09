НАБУ подозревает Пасишника в уголовном преступлении - он уехал за рубеж

Национальное антикоррупционное бюро Украины оповестило почтой исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника о подозрении в совершении им преступления в рамках расследования, инициировано по заявлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"В среду, 9 марта, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурором специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено письменное уведомление о подозрении исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" А.П. Пасишника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в работу государственного деятеля)", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, детективам не удалось лично вручить Пасишнику уведомление о подозрении, поскольку он не явился 9 марта на допрос.

"Впрочем, в ночь с 8 на 9 марта А.Пасишник сообщил детективу, что не сможет явиться в НАБУ ранее 1 апреля из-за срочного отбытия на лечение за границу. Поэтому письменное уведомление о подозрении было направлено по почте по месту жительства А.Пасишника", - отметили в НАБУ.

"В настоящее время проводится проверка достоверности информации об уважительности причины его неявки", - добавили в бюро.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" временно отстранил от выполнения обязанностей исполнительного директора Андрея Пасишника в связи с начатым в Национальном антикоррупционном бюро Украины уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему директора НАК "Нафтогаз" Украины Андрея Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

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Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство.