Украина и Турция готовы участвовать в разработке проектов поставок каспийского газа в Европу

Об этом говорится в совместной Декларации по итогам пятого заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой республикой, подписанной по итогам переговоров президентами Украины и Турции Петром Порошенко и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Стороны договорились предпринимать общие усилия с целью расширения сотрудничества двух стран в сфере поставок газа, в особенности, путем использования газотранспортной инфраструктуры Украины, а также разработать проекты общего участия в проектах поставок природного газа из Каспийского бассейна в Европу», - говорится в Декларации.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта находится с официальным визитом в Турецкой Республике.