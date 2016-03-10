Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в четверг умеренно снижаются на фоне данных о запасах нефти в США от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,46% - до 40,88 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,16% - до 38,23 доллара за баррель, сообщает Прайм.

По данным Минэнерго США, которые были опубликованы в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за ту же неделю, завершившуюся 4 марта, увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 521,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился на 3,867 миллиона баррелей — до 521,867 миллиона баррелей.

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Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,6 миллиона баррелей — до 66,9 миллиона баррелей, а добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,01%, или на одну тысячу баррелей в сутки — до 9,078 миллиона баррелей в сутки.

Многие аналитики считают, что проблема переизбытка сырья на рынке не будет решена до 2017 года, и, как следствие, низкие цены будут сохраняться. Только к 2020 году стоимость нефти может приблизиться к отметке 70 долларов за баррель при условии высокого спроса со стороны Китая и других развивающихся рынков.