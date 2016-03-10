Беларусь остается лидером на рынке импортных нефтепродуктов Украины - свыше 70%

Украина в январе-феврале 2016 года сократила в денежном выражении импорт нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 28% - до 347,159 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов в Украину из Беларуси в январе-феврале составил 253,906 млн долл. (73,14% от общего объема), из Литвы – 26,01 млн долл. (7,5%), из Греции – 16,15 млн долл. (4,7%).

Стоит отметить, что в таможенной статистике второй месяц подряд не отражается доля импорта из России, как крупного поставщика, доля которого в 2015 году составляла около 20% от всего объема импортируемых нефтепродуктов в Украину.

Читайте такжеБеларусь с 1 марта в очередной раз снизила экспортные пошлины на нефть

Как сообщал УНИАН, с начала октября 2015 года Россия резко снизила экспорт сжиженного газа и дизельного топлива в Украину.

Прекращение поставок дизельного топлива в Украину российские поставщики аргументируют запретом властей РФ на экспорт нефтепродуктов, которые могут быть использованы украинской армией.

По итогам 2015 года почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,733 млрд долл. На втором месте (доля около 20%) импорт топлива из России – 0,845 млрд долл., на третьем – из Литвы - 0,414 млрд долл. (доля 10,7%).