"Нафтогаз" пока не решил, будет ли возобновлять покупку российского газа в текущем году
Глава компании также не назвал потенциальную цену топлива, при которой закупка была бы экономически обоснована.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» пока не имеет четких планов относительно возобновления закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Об этом сказал журналистам глава госхолдинга Андрей Коболев.
В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли «Нафтогаз» закупать газ у «Газпрома», Коболев ответил: «Пока не знаем».
Кроме того, он также не назвал потенциальную цену топлива, при которой закупка была бы экономически обоснована. «Мы не раскрываем эту информацию», - сказал Коболев.
Он также не раскрыл детали переговоров относительно повышения стоимости транзита российского газа по украинской территории. «Всё в процессе, окончательного решения нет», - сказал Коболев.
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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что Украина в 2016 может обойтись без покупки российского газа, полностью заместив его поставками из Европы.
Вместе с тем вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рекомендовал вести переговоры по газу в формате Украина - Россия - ЕС с возможностью выработки условий поставок топлива в Украину и его транзита в Европу.