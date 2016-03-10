"Нафтогаз" пока не решил, будет ли возобновлять покупку российского газа в текущем году

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» пока не имеет четких планов относительно возобновления закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Об этом сказал журналистам глава госхолдинга Андрей Коболев.

В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли «Нафтогаз» закупать газ у «Газпрома», Коболев ответил: «Пока не знаем».

Кроме того, он также не назвал потенциальную цену топлива, при которой закупка была бы экономически обоснована. «Мы не раскрываем эту информацию», - сказал Коболев.

Он также не раскрыл детали переговоров относительно повышения стоимости транзита российского газа по украинской территории. «Всё в процессе, окончательного решения нет», - сказал Коболев.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что Украина в 2016 может обойтись без покупки российского газа, полностью заместив его поставками из Европы.

Вместе с тем вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рекомендовал вести переговоры по газу в формате Украина - Россия - ЕС с возможностью выработки условий поставок топлива в Украину и его транзита в Европу.