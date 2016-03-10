Коболев рассказал о необходимости повышения тарифов на газ

Приостановка реформы энергетического сектора и срыв графика изменения тарифов не позволит Украине выполнить программу структурных преобразований, в том числе тех, что прописаны в программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Об этом сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«Нам необходимо сохранить темпы изменений. Если мы, скажем, в марте должны повысить тарифы, и если мы этого не делаем, то мы не выполняем основные показатели (Программы реформ - УНИАН). А это важно не только для «Нафтогаза», это важно для всей страны», - сказал Коболев.

Он отметил, что реформы, предпринятые в 2014 и 2015 годах уже привели к значительному сокращению дефицита бюджета «Нафтогаза», однако в дальнейшем необходимо как плановое повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, так и принятие обновленного законодательства по функционированию газового рынка.

Ранее глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозировал с 1 апреля повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тыс. 500 грн с НДС за тысячу кубометров с 3 тыс. 600 грн с НДС.

По словам Вовка, при увеличении минимального тарифа на газ для ТКЭ до 5 тыс. 500 грн за тысячу кубометров стоимость централизованного отопления увеличится в среднем на 80% в месяц. Глава НКРЭКУ напомнил, что социальную цену на газ устанавливает Кабинет министров Украины и, согласно подписанному ранее соглашению с МВФ, к 1 апреля нужно достичь 75% от стоимости импортного газа для населения и теплокоммунэнерго.

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Повышение тарифов является одним из структурных маяков четырехлетней программы реформ, согласованной с МВФ в марте 2015 года.