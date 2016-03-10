Кабмин предлагает депутатам упростить лицензирование в сфере ядерной энергетики

Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об упрощении лицензирования и получения документов разрешительного характера в сфере использования ядерной энергетики.

"Сопровождайте законопроект в Верховной Раде", - сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

В частности, законопроектом предлагается упростить административные требования к перевозке радиоактивных материалов, операциям с радиоактивными отходами, а также отменить лицензирование бизнеса, генерирующего такие отходы.

"Радиоактивные отходы возникают много где, в частности, при использовании источников ионизирующего излучения, а они широко используются в медицине, науке, промышленности", - отметила заместитель директора департамента по нефтегазовому комплексу Министерства энергетики и угольной промышленности Татьяна Довжок, представляя законопроект.

Кроме того, документ предусматривает отмену разрешений для бизнеса, который потенциально может генерировать небольшое радиоактивное излучение.

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Как сообщал УНИАН, по данным государственного концерна «Энергоатом», украинские атомные электростанции в 2015 году значительно улучшили стабильность работы и меньше выводили энергоблоки в ремонты, что позволило АЭС произвести дополнительные объемы электроэнергии.

В 2015 году не произошло ни одной остановки энергоблоков АЭС на внеплановый ремонт из-за некачественного выполнения предупредительных ремонтов. При этом продолжительность текущих ремонтов энергоблоков АЭС в 2015 году была в 4 раза меньше среднего показателя за последние 10 лет.