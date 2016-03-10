Турция заинтересована в покупке госшахт Украины – Минэнергоугля

Турция заинтересована в том, чтобы принять участие в приватизации государственных угольных шахт в Украине, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как отметили в министерстве, о своем интересе турецкая сторона сообщила 9 марта во время визита в Турцию главы Минэнергоугля Владимира Демчишина в составе официальной делегации.

"Турецкая сторона выражает заинтересованность в участии в процессе приватизации энергетических активов Украины, в частности, угольных шахт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин решил ликвидировать госшахту в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года Кабмин принял решение ликвидировать шахту "Родинская" государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая обл.), шахту "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская обл.) и шахту №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская обл).

Правительство на протяжении года не оказывает поддержку госшахтам, планируя полностью реформировать отрасль, закрыв более 10 предприятий, а оставшиеся 24 шахты намерено выставить на приватизацию.