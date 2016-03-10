Европейский центробанк понизил прогноз цены Brent

Стоимость нефти марки Brent в среднем в 2016 году составит 34,9 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Еще в декабре регулятор оценивал стоимость нефти данной марки в этот период на среднем уровне в 52,2 доллара за баррель. Прогноз на 2017 год также снижен, до 41,2 доллара за баррель с ожидавшихся ранее 57,5 доллара за баррель. Прогноз на 2018 год составляет 44,9 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что прогноз ЕЦБ среднегодового курса доллара к евро составляет на 2016 год 1,11 евро за доллар, на 2017 и 2018 годы - 1,12 евро за доллар. При этом предыдущие прогнозы был намного хуже для евро: 1,09 евро за доллар в 2016 и 2017 годах.

Ранее в четверг стало известно, что совет управляющих ЕЦБ понизил базовую процентную ставку с уровня в 0,05% до нулевого показателя. Ставка по депозитам понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка понижена до 0,25% с 0,3%.

Помимо этого, регулятор принял решение увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно. Выкуп начнется с апреля, а программа продлится до марта 2017 года.

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Программу QE с объемом комбинированных закупок государственных и частных облигаций в 60 миллиардов евро в месяц ЕЦБ начал год назад, 9 марта 2015 года. Регулятор первоначально планировал продолжать программу до сентября 2016 года, или пока инфляция не достигнет 2%.