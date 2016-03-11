Цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть в пятницу перешли к росту после снижения накануне, продолжая отыгрывать неоднозначные данные по ее запасам в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:07 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,9% - до 40,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,35%, до 38,73 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы бензина в стране сократились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,8%, — до 250,5 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 1,39 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также снизились, на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, — до 162,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что показатель сократится только на 0,043 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за ту же неделю, завершившуюся 4 марта, при этом увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 521,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился на 3,867 миллиона баррелей — до 521,867 миллиона баррелей.

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В целом на нефтяном рынке продолжает сохраняться волатильность. Как отмечают аналитики, основное внимание инвесторов направлено на анонсированную встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК по заморозке добычи, которая должна состояться в марте.