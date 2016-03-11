Число экспортеров американской нефти растет: список пополнила швейцарская Gunvor

Швейцарский трейдер Gunvor начал экспорт американской нефти - первая партия будет отгружена в апреле, сообщает Reuters.

Известно, что судно Aframax отправится из Фрипорта (штат Техас) в Панаму, где расположено хранилище компании.

США в декабре 2015 года сняли 40-летнее эмбарго на экспорт нефти.

Читайте такжеВ России истощаются нефтяные месторождения - добыча к 2035 году может рухнуть вдвоеС момента отмены эмбарго поставки американской нефти уже начали нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Freepoint Commodities, которые экспортируют нефть, добытую в США, в Европу, Латинскую Америку и Азию.

Уровень запасов нефти в США держится в районе исторических максимумов с 1930 года - свыше 500 млн баррелей.

Gunvor — международный нефтяной трейдер, зарегистрированный на Кипре. Основан в 1997 году. Компания проходит реорганизацию после того, как российский бизнесмен Геннадий Тимченко продал свои 44% Gunvor Турбьерну Тернквисту за день до введения американских санкций в отношении России.