Обедневшему "Газпрому" придется менять планы на ближайшие два года - Fitch

У российского газового монополиста растут проблемы - в ближайшие два года «Газпрому» потребуется 1,3 трлн руб. (1 доллар - примерно 70 руб.) для погашения долга (900 млрд руб.) и покрытия отрицательного денежного потока (400 млрд руб.), пишут "Ведомости" со ссылкой на прогнозный обзор Fitch.

Пока у «Газпрома» сильная ликвидность: с учетом дочерних компаний «Газпром нефть» и «Мосэнерго» на конец 2015 г. у монополии было почти 1,5 трлн руб. в денежной форме и безотзывных кредитных линий.

Читайте такжеГончар: Еврокомиссия для нас в переговорах с "Газпромом" – гибридный союзник Но доступ на международные рынки капитала сокращается, а «масштаба и глубины» внутреннего рынка недостаточно, и стоимость заимствований высока. Цены на газ снижаются, а потребности в инвестициях остаются, говорится в обзоре. Все это приведет к ослаблению ликвидности «Газпрома» в 2016 и 2017 гг., считают аналитики Fitch. В результате «Газпром» может снизить дивиденды, а также отложить ряд строек.

Ключевые проекты «Газпрома» – строительство трубопровода «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в Китай и разработка месторождений в рамках Восточной газовой программы. Эти планы «Газпром» менять не будет, а под замораживание или отмену могут попасть Балтийский СПГ, внутренние проекты по газификации регионов и даже потенциально трубопровод «Северный поток – 2», считают аналитики Fitch. В свой прогноз агентство закладывает цену на нефть $35 за баррель в 2016 г. и $45 в 2017 г., цена на газ в Европе будет меньше $200 за 1000 куб. м.

Если экспортные цены на газ в Европе снизятся, «Газпрому» действительно может не хватить операционного денежного потока на все капитальные расходы и дивидендные выплаты, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2016 г. средняя цена нефти составит $42, прогнозирует он.

Цены на газ в Европе останутся низкими в 2016 и 2017 гг., так что денежный поток «Газпрома» будет сокращаться, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.