МЭА сохранило прогноз темпов роста спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило без изменений свой прогноз по темпам роста спроса на нефть в текущем году – спрос будет расти на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,6 миллиона баррелей в день в 2015 году, сообщает Прайм со ссылкой на доклад МЭА.

Добыча стран, не входящих в ОПЕК, по мнению организации, сократится в текущем году на 750 тысяч баррелей в сутки - до 57 миллионов баррелей в день. Это на 100 тысяч баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза МЭА. Добыча нефти в США, согласно прогнозам, сократится почти на 530 тысяч баррелей в день в этом году - до 12,4 миллиона баррелей в день.

МЭА также считает, что мировые цены на нефть, скорее всего, уже достигли минимума, а значит, начнут расти. Этому, в частности, способствует тот факт, что возвращение Ирана на нефтяной рынок не сильно ударит по спросу, а также признаки снижения поставок странами ОПЕК. Однако, по мнению агентства, восстановление цен на нефть не означает, что "худшее уже позади".

В феврале добыча нефти стран ОПЕК, по данным МЭА, упала на 90 тысяч баррелей в день - до 32,61 миллиона баррелей в день из-за снижения добычи в Ираке, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах. Потери были частично компенсированы ростом добычи в Иране на 220 тысяч баррелей в день. "Скорее всего, возвращение Ирана на рынок будет постепенным", - отмечается в докладе.

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Добыча Саудовской Аравии в феврале выросла до 10,23 миллиона баррелей в день с 10,21 миллиона баррелей месяцем ранее.

Добыча стран, не входящих в ОПЕК, в феврале сократилась на 90 тысяч баррелей в день - до 57,1 миллиона баррелей в сутки.