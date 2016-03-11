Китай обошел Германию и стал крупнейшим покупателем российской нефти

По итогам 2015 года Китай обошел Германию и стал крупнейшим импортером российской нефти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на месячный отчет Международного энергетического агентства.

«Данные о морских перевозках свидетельствуют, что Китай импортирует все больше нефти по нефтепроводу ВСТО и к концу 2015 года стал крупнейшим потребителем российской нефти, обогнав Германию», — говорится в докладе МЭА.

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Министерство энергетики России в пятницу, 11 марта, сообщило, что по итогам 2015 года Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 17,5% в сравнении с 2014 годом, до 26,7 млн тонн.

«Рост поставок сырой нефти из России в Китай составил 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Всего в 2015 году в КНР поставлено 26,68 млн тонн нефти», — передает RNS сообщение Минэнерго.