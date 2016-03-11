"Энергорынок" получил полугодовую отсрочку по кредиту "Ощадбанка" на 2 миллиарда

Кабинет министров продлил до октября 2016 года для госкомпании «Энергорынок» срок погашения кредита на сумму 2 млрд грн, который был предоставлен компании «Ощадбанком» в 2015 году для закупок импортного угля в отопительный сезон 2015-2016 гг.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 18 февраля 2016 года.

Согласно документу, решение о выделении «Энергорынку» 2 млрд грн кредита правительство приняло для обеспечения надежной работы Объединенной энергетической системы Украины в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

Ранее сроком погашения кредитной линии "Ощадбанка" значилось 1 мая 2016 года.

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На одном из прошедших в феврале 2016 года заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин объяснял необходимость продления срока погашения кредитной линии тем, что за прошедшую зиму тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали не сожгли закупленные ранее объемы угля, соответственно на складах сейчас находятся излишки топлива, которое планируется пустить в работу в последующие месяцы.