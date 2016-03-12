Минэнергоугля передало Кабмину проект реформирования угольной промышленности до 2020 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, безотлагательное принятие указанного проекта правительством позволит начать работу по разработке соответствующей программы, к которой будут привлечены специалисты областных государственных администраций, на территории которых размещены предприятия угольной отрасли, Минсоцполитики, отраслевых профсоюзов и других учреждений.

Читайте такжеЯценюк рассказал, как правительство будет реформировать угольную отрасльСогласно проекту концепции, оптимальным направлением для решения проблемы убыточной работы угольных шахт будет эффективное реформирование угольной отрасли и вывод их на безубыточную работу. Среди задач, предусмотренных концепцией, - совершенствование нормативно-правовой базы для ускорения реструктуризации убыточных шахт; повышение инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий; создание механизмов для социальной защиты высвобожденных работников и решения экологических проблем; ускорение подготовки шахт к приватизации.

Что касается конкретных мер для повышения инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий и путей увеличения объемов и повышения экономической эффективности угледобычи, то они будут приведены в Государственной целевой экономической программе реформирования угольной промышленности до 2020 года.

Пресс-служба подчеркивает, что проект концепции полностью соответствует принципам реформирования угольной промышленности в рамках программы деятельности правительства и соглашения о парламентской коалиции «Европейская Украина».

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля во исполнение поручения Кабинета министров от 7 ноября 2015 года разработало проект концепции Государственной целевой экономической программы реформирования угольной промышленности до 2020 года, но в связи с разногласиями с Минфином были проведены дополнительные консультации и доработан документ, после чего Минфин согласовал проект без замечаний.