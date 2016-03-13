Иран назвал условие участия в заморозке добычи нефти - СМИ

Иран начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти только тогда, когда уровень добычи в стране достигнет четырех миллионов баррелей в день, заявил в воскресенье министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает Прайм со ссылкой на ISNA.

"До того времени, пока добыча нефти не дойдет до 4 миллионов баррелей в день, не стоит с нами работать в этом направлении, только после этого мы начнем с ними кооперироваться", - заявил он.

В конце февраля Зангане заявлял, что ежедневная добыча нефти в Иране достигнет показателя в 4,6 миллиона баррелей в рамках шестой пятилетней программы развития страны (2016-2021 годы).

Саудовская Аравия, Катар, Россия и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе.

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Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке шагов по улучшению ситуации на рынке нефти, избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи.