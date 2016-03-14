Нефть Brent торгуется выше $40 за баррель

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,08 до $40,47 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,10 до $38,40, пишет Рейтер.

Цены, вероятно, достигли нижней точки, но медленный рост мировой экономики и высокий объем добычи не позволят им быстро расти, говорится в отчете банка Morgan Stanley.

"Цены на нефть, кажется, прекратили падать, но они останутся низкими до конца года и начнут расти в 2017 году", - говорится в отчете.

Аналитики Международного энергетического агентства (IEA) тоже считают, что цены на нефть достигли нижней точки, так как добыча в США и других не входящих в ОПЕК странах начинает быстро снижаться, а поставки из Ирана растут медленно.

Число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось 12-ю неделю подряд до 386, минимального количества с декабря 2009 года, так как нефтяные компании продолжают сокращать расходы.

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Объем нефтепереработки в Китае в январе-феврале вырос на 4,6 процента по сравнению с прошлым годом до 87,08 миллиона тонн, или 10,59 миллиона баррелей в сутки, согласно официальным данным.