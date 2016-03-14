В Украине сократилось потребление электроэнергии

В феврале 2016 года потребление электроэнергии по Украине составило 11,560 млрд кВт-ч, что на 8,3% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает пресс-служба госкомпании «Укрэнерго».

Также сообщается, что средняя величина потребления электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки Объединенной энергосистемы Украины составляла 17 938 МВт, что на 1 988 МВт, или на 10% меньше, чем в феврале прошлого года.

Средняя температура окружающей среды в феврале 2016 года составляла 2,3 градуса Цельсия, а в феврале 2015 года - 1 градус.

Читайте такжеКабмин направил в Раду законопроект о рынке электроэнергии

Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2016 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с январем 2015 года на 8,1% - до 10,869 млрд кВт-ч с 11,832 млрд кВт-ч.