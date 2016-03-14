DW: Белорусская АЭС - экономическая бомба замедленного действия

Белорусское правительство раздумывает над тем, что делать с профицитом электроэнергии, который образуется после сдачи в эксплуатацию Островецкой АЭС в 2020 году, пишет DW.

Излишки, по оценкам, составят около 14 миллиардов кВт-ч. Минск надеялся продавать их в соседние Литву и Польшу. Но через 4 года страны Балтии и Польша планируют подключиться к энергетической системе ЕС и выйти из синхронного режима работы с действующей энергосистемой БРЭЛЛ, в которую они сейчас входят вместе с Беларусью и Россией. 8 марта депутаты Сейма Литвы в очередной раз заявили, что не будут поощрять покупку электроэнергии с Островецкой АЭС, которая, по их мнению, строится с различными нарушениями.

Читайте такжеВ Минэнергоугля назвали сроки возобновления экспорта электроэнергии в Беларусь и МолдовуПо распоряжению премьер-министра Беларуси специальная рабочая группа из 14 чиновников занимается "выработкой предложений по эффективной интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему" еще с сентября прошлого года. Опрошенные DW специалисты утверждают, что технологическая перестройка Островецкой АЭС для потребления излишков электроэнергии обойдется в дополнительные миллиарды долларов и значительно увеличит ее себестоимость. При этом, по словам экспертов, власти в Минске предпочитают не обсуждать, во что уже в скором времени дополнительно к текущим расходам обойдутся переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и утилизация радиоактивных отходов.

Электроэнергию с АЭС в Островце продавать некому, и ее профицит возникнет в стране уже в 2018 году - после ввода в эксплуатацию первого блока мощностью 1,2 мегаватт, объяснил DW исполнительный директор белорусской ассоциации "Возобновляемая энергетика" Владимир Нистюк. А в 2020 году, при плановом выходе АЭС на полную мощность, по официальным данным, будет выработано 39,9 млрд кВт-ч электроэнергии - это около 40 процентов от общего ежегодного потребления в стране.

Эксперт усматривает две проблемы, связанные с вводом в строй белорусской двухреакторной атомной станции. "Во-первых, централизация производства больших объемов электроэнергии в случае непредвиденных обстоятельств может привести к энергетическому коллапсу. Во-вторых, избыток энергии в ночные часы, когда она используется в меньших объемах, а станция работает в постоянном режиме, вынуждает перестраивать многие технологические процессы именно под электричество", - заявил Нистюк в беседе с DW.

Придется заменять тепловозы на электровозы, электрифицировать всю систему железной дороги, изменять график движения на ночной, переводить предприятия на работу в ночные смены, вводить дифференцированные тарифы, чтобы стимулировать потребление электроэнергии в ночные часы. А также строить мощные электрокотельные, а имеющиеся газовые оборудовать электрическими котлами, перечисляет эксперт мероприятия, которые будут способствовать рациональному использованию излишков электроэнергии. И на это, по его словам, нужны большие деньги.

Ситуацию серьезно осложняет то, что в Беларуси нет гидроаккумуляторных станций, в которых ночью вода электронасосами поднималась бы и сбрасывалась бы за плотину в водохранилище, а днем эта же вода вращала бы турбины, вырабатывая энергию. Замминистра энергетики Михаил Михадюк еще 3 года назад заявлял, что возводить такие станции не позволяют географические условия.

"В принципе профицит энергии есть и сегодня, так как многие белорусские предприятия перешли на четырехдневный режим работы, а некоторые стали банкротами", - подчеркнул Владимир Нистюк. По его мнению, проект АЭС в Островце, который изначально задумывался президентом Беларуси Александром Лукашенко как экономически выгодный, теперь создает серьезные экономические проблемы.

Владимир Нистюк уверен, что проблемы вокруг АЭС в Островце накопились, потому что "государство не желает прислушиваться к рекомендациям и заключениям независимых экспертов, доверяя исполнение задач только чиновникам". И поскольку до введения в строй первой очереди атомной станции осталось всего 2 года, а важнейшие вопросы так и не решены, "запуск реактора стоит отложить", подвел итог Нистюк.