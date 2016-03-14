"Укртранснафтопродукт" назвал обвинения Сакварелидзе "нелепыми"

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия.

На своей странице в социальной сети Facebook Давид Сакварелидзе сообщил о начале обысков в офисах и по месту жительства, далее цитируем: «как бывших, так и действующих руководителей и учредителей ГП «Укртранснафтопродукт». Далее прокурор Одесской области сообщает о наложении ареста на «100 миллионов гривень, полученных в результате реализации нефтепродуктов». В этом же сообщении в соцсети Сакварелидзе отметил: «У нас есть веские основания полагать, что эти средства были украдены, их там нет и быть не может».

Заявление прокурора подхватили средства массовой информации, формируя у общества устойчивое представление о том, что якобы должностные лица «Укртранснафтопродукта» совершили преступление, отмечают в компании.

Учитывая это, пресс-служба государственного предприятия «Укртранснафтопродукт» заявляет о «мягко говоря, нелепости написанного Давидом Сакварелидзе, что совершенно не подобает должностному лицу такого ранга и профессии». Не говоря уже об осуществлении процессуальных действий против должностных лиц предприятия на основании голословных обвинений прокурора, отмечают в пресс-службе.

«Во-первых, неизвестно, что именно имел в виду прокурор Одесской области, когда говорил об обысках у «основателей «Уктранснафтопродукта». Стоит напомнить, что учредителем государственного предприятия является государство, и кого именно из учредителей обыскивает Сакварелидзе – потребует сверхусилий со стороны прокурора для предоставления понятного разъяснения.

Во-вторых, сообщая об аресте 100 миллионов, Давид Сакварелидзе отмечает, что этих средств «нет и быть не может», таким образом совершив жестокую и разрушительную атаку на здравый смысл внимательных граждан: если средств нет, то нечего арестовать.

В-третьих, стоит напомнить, что уголовное производство по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания», «так называемого топлива Курченко» было начато в 2014 году. В рамках вышеуказанного уголовного производства были арестованы и признаны вещественными доказательствами нефтепродукты, которые в дальнейшем определениями следственных судей Приморского районного суда города Одессы, переданы на хранение и дальнейшую реализацию ГП «Укртранснафтопродукт», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что судебными постановлениями четко предусмотрено, что реализация должна осуществляться без аукционов. Следует отметить, что ст. 382 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение судебного решения.

«Несмотря на существенный сопротивления и противодействия как со стороны некоторых государственных органов, так и со стороны лиц, которые защищают интересы Курченко, ГП «Укртранснафтопродукт» четко выполняло судебные решения в части хранения и реализации нефтепродуктов. В течение всего времени не было никаких претензий со стороны правоохранительного органа, который осуществляет расследование дела против Курченко», - отмечают в пресс-службе.

В своем заявлении в социальной сети Сакварелидзе сообщил, что дело было реанимировано из недр Генеральной прокуратуры. При том, что сам Сакварелидзе на должности заместителя Генерального прокурора с февраля 2015 года. Прокурором в Одессе также работает уже достаточно долго. Но претензии к деятельности ГП «Укртранснефтепродукт» начал проявлять, «реанимировав дело», добавляют на предприятии.

«Как показывает печальный опыт, в том числе в деятельности одесской прокуратуры, если звезды зажигаются – значит это кому-то выгодно. Только в оперативное управление госпредприятия по решению суда было передано имущество Одесского НПЗ – начали происходить странные вещи», - отмечают в компании.

И добавляют, что было открыто сфальсифицированное уголовное производство по факту якобы присвоения государственным предприятием денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов. В рамках этого уголовного производства произошли «масштабные мероприятия» - обыски как в офисах ГП «УТНП» и ООО «Укройлпродукт» (предприятие, которое единственное не побоялось купить «нефтепродукты Курченко»), так и в жилых квартирах физических лиц – учредителей ООО «Укройлпродукт». Все эти действия были очень похожи на запугивание с целью прекратить возобновление работы Одесского НПЗ и не мешать интересам отдельных влиятельных кругов, что сосредоточились на этом предприятии.

Учитывая указанное, руководство «Укртранснафтопродукт» напоминает ответственным лицам из Генеральной прокуратуры и прокуратуры Одессы о недопустимости использования своих полномочий в борьбе бизнесовых и политических интересов. «В стране есть достаточно сфер для приложения усилий по борьбе с уголовными и экономическими преступлениями, но безответственно, аморально и преступно обвинять предприятие, которое четко выполняет судебные постановления, парализовать его работу и, фактически, приносить его в жертву, пытаясь продемонстрировать псевдо-результативность деятельности отдельных прокуроров», - резюмируют в компании.