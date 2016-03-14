Заморозка добычи нефти откладывается: встречи стран-производителей в марте не будет

Встреча стран-производителей нефти по вопросу заморозки добычи точно не состоится в этом месяце, вероятно, пройдет в апреле, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Встреча может состояться в Дохе или России. Катар и Россия отвечают за координацию встречи. Они также отмечают, что страны пока не получили приглашение на встречу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча может вообще не состояться, если на заморозку не согласится большинство крупнейших производителей.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Саудовская Аравия, Катар, Россия и Венесуэла для поддержки мировых цен на нефть договорились о сохранении добычи в среднем в 2016 году на уровне января при условии, что другие производители присоединятся к инициативе.