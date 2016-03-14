Испанская компания допустила срыв сроков строительства ЛЭП "Запорожская АЭС – Каховская"

Испанская компания Instalaciones Inabensa S.A. (Испания) допустила срыв сроков выполнения четырех промежуточных этапов проекта строительства линии электропередач 750 кВ "Запорожская АЭС – подстанция Каховская", говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

"Подрядчик получил задание предоставить всю необходимую информацию до 18 марта. Также Южная энергосистема рассчитывает получить от компании Inabensa актуальные данные о графике поставки материалов, разработке грунта и проведении проверок на крепость металлоконструкций опор", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", готовность строящейся подстанции 750 кВ "Каховская" в настоящее время оценивается в 70%.

"Стоит напомнить, что подстанция 750 кВ "Каховская" и линия 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" должны стать одними из ключевых объектов не только Южной энергосистемы, но и всей энергосистемы Украины", - добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что закончить строительство подстанции "Каховская" и ЛЭП "Запорожская АЭС – Каховская" планируется в 2016 году.

16 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская")" (№0271). Соглашением предусмотрено предоставление Украине кредита в сумме 175 миллионов евро на реализацию это проекта.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в сентябре 2011 года подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач (ЛЭП) 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" в объеме 175 миллионов евро.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 году, последний – в 1995 году.