АМКУ ждет реакции "Газпрома" на штраф в 86 миллиардов - готов отстаивать свое решение в суде

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) готов во всех инстанциях отстаивать свои решения о штрафе российскому «Газпрому» за злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа, заявил во время пресс-конференции глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Мы, безусловно, ожидаем, что «Газпром», скорее всего, будет опротестовывать наше решение. Мы готовы к этому», - сказал Терентьев.

Он отметил, что решение оштрафовать «Газпром» было принято 22 января и у компании есть два месяца, чтобы выполнить его или опротестовать. По словам Терентьева, «Газпром» публично свою позицию пока не озвучил.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями российской компании, и предоставить им доказательства их злоупотребления монопольным положением в Украине. Размер наложенного на «Газпром» штрафа составляет 86 млрд грн.