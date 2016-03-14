Нефть возобновила падение на заявлениях министра нефти Ирана

Мировые цены на нефть снижаются на фоне сохраняющегося избыточного предложения и заявления министра нефти Ирана Биджана Зангане относительно заморозки добычи "черного золота", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12:10 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,71% - до 39,7 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,95% - до 37,75 доллара за баррель.

Сообщения из Ирана привели к усилению опасений на нефтяном рынке за сохранение переизбытка предложения. Агентство ISNA сообщило, что, по словам министра нефти Ирана Биджана Зангане, страна начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти только тогда, когда уровень добычи в стране достигнет 4 миллионов баррелей в день.

В конце февраля Зангане заявлял, что ежедневная добыча нефти в Иране достигнет показателя в 4,6 миллиона баррелей в рамках шестой пятилетней программы развития страны (2016-2021 годы).

Читайте такжеЗаморозка нефти откладывается: встречи стран-производителей в марте не будет

Согласно аналитикам Morgan Stanley, цены на нефть, вероятно, достигли нижней точки, но медленный рост мировой экономики и высокий объем добычи не позволят им быстро расти.

"Цены на нефть, кажется, прекратили падать, но они останутся низкими до конца года и начнут расти в 2017 году", - отмечают эксперты Morgan Stanley.