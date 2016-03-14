Westinghouse и "Турбоатом" намерены увеличить мощность энергоблоков украинских АЭС на 10%

Американско-японская компания Westinghouse и харьковское предприятие "Турбоатом" (75,2% акций принадлежат государству), одно из ведущих в области производства турбин для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, подписали меморандум, целью которого является координация и сотрудничество для увеличения мощности украинских АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" - оператора всех действующих в Украине АЭС.

Согласно сообщению, в частности, речь идет о постепенном увеличении мощности реакторов типа ВВЭР-1000 до уровня 110% от номинального (в Украине 13 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000). Вместе с харьковским заводом "Турбоатом" Westinghouse объявил о поддержке "Энергоатома" во внедрении такого проекта.

В сообщении приводятся слова президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который отметил, что меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой частью главной цели компании, которая заключается в полноценной эксплуатации всех существующих энергоблоков АЭС, обеспечивающих энергетическую безопасность страны.

"Этот потенциал пока недостаточно используется, однако показывает высокий результат", ‒ подчеркнул он.

По словам президента "Энергоатома", одним из важных компонентов успешного сотрудничества с международными структурами является кооперация с харьковским заводом "Турбоатом", которая за год продвинулась от таких практических вещей, как замена лопаток турбин для энергоблоков АЭС, до масштабного сотрудничества в построении Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) и двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В свою очередь вице-президент — управляющий директор Westinghouse Азиз Даг добавил, что стратегическое сотрудничество с "Турбоатомом" - прекрасный пример того, каким образом компания Westinghouse обеспечивает своего клиента, компанию "Энергоатом", инновационными техническими решениями с целью дальнейшего повышения эффективности и безопасности АЭС.

"Мы также ждем с нетерпением сотрудничества с местными украинскими поставщиками для поддержки проекта "Энергоатома" по повышению мощности АЭС", - сказал Даг.

Со своей стороны, генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин подчеркнул, что сотрудничество с Westinghouse и "Энергоатомом" предполагает и расширение программы импортозамещения с привлечением других украинских заводов.

"Вместе с другим харьковским заводом "Электротяжмаш" мы намерены развивать эту инициативу, в частности, в части поставок мощных двигателей и генераторов для АЭС", ‒ отметил он.

Кроме того, сообщается, что в рамках протокола, подписанного на прошлой неделе между "Энергоатомом" и "Турбоатом", планируется привлечь к работе "Электротяжмаш", который готов освоить выпуск и производство двигателей большой мощности для циркуляционных насосов украинских АЭС. Первый заказ планируется для Южно-Украинской АЭС.

Также предполагается расширение сотрудничества в области достройки новых энергоблоков. В сентябре прошлого года "Турбоатом" и "Электротяжмаш" заключили соглашение о возможности совместной поставки оборудования турбинного острова для третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. В рамках этой договоренности "Турбоатом" привлекает "Электротяжмаш" к проектированию и размещению этого оборудования для существующих строительных конструкций.

В пресс-службе напомнили, что компания Westinghouse представлена на рынке Украины с 1992 года. Она является крупнейшим мировым производителем топлива для ядерных реакторов с водой под давлением (PWR и ВВЭР), кипящих ядерных реакторов (BWR) и усовершенствованных газоохлаждаемых ядерных реакторов (AGR). Сегодня Westinghouse поставляет ядерное топливо на 145 атомных станций, 65 из которых расположены в Европе. Кроме того, компания является крупнейшим поставщиком ядерного топлива в Европе, а также единственным альтернативным производителем топлива для реакторов типа ВВЭР.

Сотрудничество "Энергоатома" с Westinghouse началось в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продлено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. В активной зоне энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС с 2005 года эксплуатируются топливные сборки двух производителей - "ТВЭЛ" и Westinghousе. 30 января 2014 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали дополнительное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок ядерного топлива на атомные станции Украины до 2020 года. В феврале 2016 года на Запорожскую АЭС была поставлена первая партия ядерного топлива компании Westinghouse. После лицензирования модернизированного ядерного топлива Westinghousе (ТВС-WR) Государственной инспекцией ядерного регулирования, которое ожидается весной 2016 года, "Энергоатом" намерен приобрести у Westinghousе 5 поставок свежего топлива: 2 для ЮУАЭС и 3 - для ЗАЭС.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.