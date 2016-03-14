На украинских ТЭС сократились запасы угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 9 по 14 марта уменьшились на 2,5% – до 822 тысяч тонн с 843 тысяч тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период снизились до 2,320 миллиона тонн с 2,357 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, вторая партия угля из Южно-Африканской Республики в объеме 79 тысяч тонн, который импортировался для теплоэлектростанций госкомпании "Центрэнерго", прибыла в порт "Южный" 6 февраля.

После этого министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Украина в текущем отопительном сезоне больше не будет закупать дополнительный объем угля из ЮАР.