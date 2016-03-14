ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не меняла прогноз по спросу на нефть в 2016 году и сохранила его на текущем уровне: спрос вырастет на 1,25 миллиона баррелей в сутки и составит 94,23 миллиона баррелей, сообщает Газета.ru со ссылкой на мартовский доклад ОПЕК.

"При этом спрос на нефть из стран ОПЕК был понижен: спрос вырастет в 2016 году на 1,8 миллиона баррелей в сутки - до 31,5 миллиона баррелей, что на 0,1 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в предыдущей версии прогноза", - говорится в сообщении.

Эксперты ОПЕК полагают, что в 2016 году добыча нефти вне стран картеля сократится на 0,7 миллиона баррелей в сутки и составит 56,39 миллиона баррелей. Сокращение будет проходить на фоне отказа от масштабных инвестиционных проектов и инвестиций в новые месторождения.

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По итогам 2015 года страны, которые не входят в ОПЕК, поставляли 57,09 миллиона баррелей в день. Таким образом, дисбаланс спроса над предложением на мировых рынках по-прежнему сохраняется.