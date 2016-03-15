Brent торгуется ниже $40, WTI подешевела до $37 за баррель

Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохраняющихся у инвесторов опасений, связанных с тем, что переизбыток предложения на рынке "черного золота" все еще остается, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:17 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81% - до 39,21 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,7% - до 36,92 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, Катар, Россия и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ.

Однако Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке шагов по улучшению ситуации на рынке нефти, избегая обещаний присоединиться к ним. Иран также заявлял, что начнет кооперироваться с другими странами по данному вопросу лишь после достижения уровня добычи в стране 4 миллионов баррелей в день.

По данным агентства Reuters, ряд членов ОПЕК в феврале сохранили или сократили уровень добычи нефти по сравнению с январем. Саудовская Аравия в прошлом месяце добывала 10,22 миллиона баррелей нефти в сутки против 10,23 миллиона баррелей в сутки в январе.

В понедельник ОПЕК в ежемесячном докладе сообщила, что добыча Ирана в феврале достигла 3,132 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 187,8 тысячи баррелей, что является рекордным показателем.

На этом фоне внимание участников торгов продолжает быть сосредоточено на данных о количестве мировых запасов нефти на рынке.

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"Учитывая внимание, обращенное на соглашение по добыче, рынок остается подверженным дальнейшим распродажам, поскольку производители отказываются от сокращения производства", - резюмируют аналитики из ANZ, мнение которых приводит агентство Reuters.