"Газпром" из-за скандала с "Туркменгазом" переключился на закупки газа в Узбекистане

"Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" подписали контракт на закупку 4 миллиардов кубометров узбекского газа в текущем году, говорится в меморандуме "Газпрома" к новому выпуску еврооблигаций, передает ПРАЙМ.

"В декабре 2015 года мы подписали контракт с НХК "Узбекнефтегаз" на покупку в 2016 году узбекского газа в объеме 4 миллиардов кубометров", - говорится в документе.

В начале январе глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания в 2016 году намерена увеличить закупки газа у Узбекистана. Предыдущий контракт на покупку газа у Узбекистана и соглашение о транспортировке газа по территории страны на период с 2013 по 2015 годы были подписаны "Газпромом" в декабре 2012 года.

Читайте такжеАМКУ ждет реакции "Газпрома" на штраф в 86 миллиардов - готов отстаивать свое решение в судеКонтракт с "Узбекнефтегазом" был заключен на фоне обострения отношений "Газпрома" с туркменским госконцерном "Туркменгаз". Компании находятся в споре из-за цены туркменского газа для российской компании. В частности, в середине 2015 года официальный Ашхабад обвинил "Газпром" в том, что он с начала 2015 года не платит по своим долгам перед ГК "Туркменгаз" за поставленные объемы туркменского газа.

В июне 2015 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с иском к "Туркменгазу" по поводу пересмотра цены газа.

В середине января "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Причиной расторжения российский холдинг назвал серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза".