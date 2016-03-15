"Газпром" отказывается уплачивать штраф АМКУ, собирается в суд

"Газпром" не намерен платить украинской стороне штраф, выставленный в январе 2015 года Антимонопольным комитетом Украины, передает ПРАЙМ со ссылкой на меморандум "Газпрома" к выпуску евробондов.

"Комитет наложил штраф "Газпрому" в размере около 86 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов), и потребовал, чтобы предполагаемые нарушения были исправлены. Мы считаем, что утверждения комитета являются безосновательными. Мы намерены использовать все права и средства правовой защиты, доступные нам в соответствии с действующим законодательством, чтобы защитить наши интересы", - отмечает "Газпром".

Читайте также"Газпрому" не хватает денег: взял рекордный кредит у КитаяВ материалах "Газпрома" также дается разбивка по задолженности "Нафтогаза" перед российской компанией. Так, "Газпром" считает, что украинская компания по контрактному условию "бери или плати" должна выплатить 7,09 миллиарда долларов, 11,39 миллиарда, 8,20 миллиарда и 2,55 миллиарда за невыбранные объемы газа в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, соответственно.

Кроме того, по мнению "Газпрома", "Нафтогаз Украины" имеет перед российской компанией просроченную задолженность за поставленный в 2013-2015 годах газ, которая в настоящее время составляет приблизительно 2,6 миллиарда долларов. Скорее всего, "Газпром" включает в эту сумму долг за поставки на юго-восток Украины, которые осуществляются компанией с февраля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями российской компании, и предоставить им доказательства их злоупотребления монопольным положением в Украине. Размер наложенного на «Газпром» штрафа составляет 86 млрд грн.

14 марта глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что Антимонопольный комитет Украины готов во всех инстанциях отстаивать свои решения о штрафе российскому «Газпрому» за злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

«Мы, безусловно, ожидаем, что «Газпром», скорее всего, будет опротестовывать наше решение. Мы готовы к этому», - сказал Терентьев.

Он отметил, что решение оштрафовать «Газпром» было принято 22 января и у компании есть два месяца, чтобы выполнить его или опротестовать.