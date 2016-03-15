Кабмин хочет к октябрю объединить отечественную ГТС с европейской

Правительство намерено к 1 октября 2016 года объединить отечественную газотранспортную систему (ГТС) с европейской, что позволит увеличить техническую возможность реверсных поставок газа из Европы.

Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, до октября должны быть подписаны договоры об интерконнекторах между операторами ГТС стран - членов Европейского Союза и госкомпанией "Укртрансгаз".

Ответственными за выполнение этой цели указаны Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство экономического развития и торговли, а также НАК "Нафтогаз Украины".

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону,ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

На протяжении 2015 года в Украине работала группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года должны были представить модель реформирования газотранспортной системы Украины для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению.