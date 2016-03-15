В России впервые за пять месяцев повысили пошлину на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля повысится на 15,4 доллара - до 54,9 доллара за тонну с 39,5 доллара за тонну в марте, сообщает Прайм со ссылкой на сайт российского Минфина.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2016 года составила 33,38643 доллара за баррель, или 243,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 65 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля повысится до 6,2 доллара за тонну с 4,2 доллара за тонну в марте.

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Пошлина на прямогонный бензин (нафта) повысится до 38,9 доллара с 28 долларов за тонну, на автомобильный (товарный) бензин - до 33,4 доллара с 24 долларов за тонну. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла увеличится до 21,9 доллара за тонну с 15,8 доллара, на темные нефтепродукты без масел и кокса - до 45 долларов с 32,3 доллара за тонну. Пошлина на кокс вырастет до 3,5 доллара с 2,5 доллара за тонну.