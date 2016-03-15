Bloomberg: если цены на нефть достигли дна, то, возможно, скоро они взлетят вверх

В статье Гранта Смита под названием "Если цены на нефть достигли дна, то, возможно, скоро они взлетят вверх", опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что многие аналитики проводят параллели с провалом прошлого года и предупреждают, что это восстановление прекратится, как только цены будут достаточно высокими, чтобы возобновить добычу американской нефти. "Если цены продолжат расти, производители сланцевой нефти в США быстро отреагируют", - сказал Джейми Вебстер, вице-президент в IHS Energy, в интервью Bloomberg Television. "Сокращение производства в США – ключевой фактор, который необходим для уравновешивания спроса и предложения, но этого может и не произойти", а значит, цены могут снова упасть.

Фьючерсы Brent восстановили около 40% стоимости от 12-летнего минимума $27,10, достигнутого в январе. Добыча за пределами ОПЕК переживает самый большой спад с 1992 года, "возможно, поэтому цены достигли дна", - считают в МЭА. Согласно мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, в этом году мировые эталоны вряд ли смогут подняться выше $50 за баррель, поскольку дальнейшее восстановление цен только задерживает сокращение добычи, необходимое для того, чтобы сбалансировать рынок.

Хотя добыча нефти в США сократилась на 5,5% по сравнению с прошлым летом, процесс истощения запасов только начинается, считают в Goldman Sachs. Банк, который предвидел падение нефти до $20, прогнозирует, что цены должны оставаться достаточно низкими, чтобы производители испытывали нехватку капитала. В противном случае, не удастся достичь сокращения производства, необходимого для устранения избытка на рынке.

"Ранний рост цен перед появлением дефицита окажется пагубным", - сказал в докладе Джеффри Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs (Нью-Йорк).

Восстановление "может бросить спасательный круг производителям США", который "ограничит снижение добычи", - сказал Джованни Стауново, аналитик UBS Group AG в Цюрихе.

Рациональная стоимость

Sanford C Bernstein & Co. не считают, что $50 – это потолок нефти. По мнению компании, в следующем году цены вернутся на уровень $70. Промышленность не может оставаться прибыльной при текущих уровнях цен. Даже после сокращения расходов, компании потеряли по $3 за каждый баррель, добытый в прошлом году.

"Цена на нефть должна вырасти, чтобы сбалансировать рынок в среднесрочной перспективе, и это может произойти раньше, чем многие думают", - говорится в докладе аналитиков.

В любом случае, повышение может рухнуть еще до того, как достигнет точки возобновления производства в США, говорит Стауново из UBS. Временное восстановление цен из-за перебоев с поставками из Ирака исчезнет, а переговоры между нефтедобывающими странами о замораживании поставок малоэффективны, сказал он. Иран по-прежнему настаивает на том, что не примет никакого замораживания, пока не восстановит экспортные объемы в 1 млн баррелей, теперь, когда санкции сняты, заявил в понедельник министр энергетики России Александр Новак после встречи в Тегеране.

Аналогичная тенденция

Тем не менее, ценовая тенденция в этом году напоминает прошлогоднюю, сказал Вебстер из IHS. Нефть сорта West Texas Intermediate выросла на 40% с конца марта 2015 года, после того, как добыча в США резко сократилась, и остановилась на отметке $61, когда производство в стране продолжалось. В конечном счете, эталон США упал примерно до $40 в августе.

Устойчивость производства США стала неожиданностью для ОПЕК, сказал в прошлом месяце генеральный секретарь Абдалла Эль-Бадри. Безубыточные цены на североамериканских сланцевых скважинах снизились на 40% в период с 2013 по 2015 год, сообщил консультант Rystad Energy AS. Добыча нефти остается на уровне 9 млн баррелей в день, даже, несмотря на то, что по данным Baker Hughes Inc., бурильщики используют наименьшее количество буровых установок с 2009 года.

ОПЕК говорит о сокращении добычи на 700 000 баррелей в день в этом году, но снижение затрат делает такие прогнозы "более неопределенными", говорится в ежемесячном докладе группы о ситуации на рынке нефти.

В результате повышения эффективности, "сланцевая полоса" - ценовой диапазон, при котором добыча остается прибыльной – упала примерно на $10 с прошлого года до $45- $55 за баррель, сказал Оливье Якоб, управляющий директор в Petromatrix GmbH. Повышение в этом году уже помогло бурильщикам в США заработать $10 млрд дополнительных средств на Уолл-стрит.

Существует ряд скважин от южного Техаса до Скалистых гор, работа на которых может быть возобновлена, как только цены вырастут до необходимого уровня, считают аналитики Bloomberg Intelligence. Этот резерв известен как "фрэклог", то есть нефть, готовая к добыче при благоприятных условиях на рынке.

"Существует верхний предел, который связан с возвращением дорогостоящих нефтедобывающих компаний, при цене на нефть, скажем, в $50", - сказала в интервью Кэтрин Манн, главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития. "Сейчас там есть множество компаний, которые располагают гибкими возможностями для выхода на рынок".